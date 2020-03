Candidaturas à linha de apoio de emergência à Cultura até 06 de abril

Cada projeto poderá ser apoiado com montantes até 20.000 euros, tratando-se de entidades artísticas, e até 2.500 euros, no caso de artistas, adianta, em comunicado, o gabinete da ministra Graça Fonseca.

Ainda segundo o Ministério, cada entidade ou artista pode candidatar-se apenas com um projeto. Mas, salvaguarda, “não ficam impedidos de concorrer ao Programa de Apoio a Projetos da Direção-Geral das Artes, cujos concursos serão lançados até ao final deste semestre”.

Em declarações à agência Lusa na segunda-feira, a ministra da Cultura elegeu como destinatários desta linha de apoio de emergência artistas e entidades culturais que estão "em situação de vulnerabilidade" e sem qualquer apoio financeiro.

"Sabemos que, neste momento, os projetos não se podem concretizar, porque estamos todos suspensos [devido ao estado de emergência]. O objetivo é podermos, até ao final de 2020, vir a concretizar os projetos que venham agora a ser apoiados nesta linha", explicou Graça Fonseca.

Esta linha é financiada através do Fundo de Fomento Cultural do Ministério da Cultura, integrando-se no quadro de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica covid-19, que obrigou as autoridades a colocar Portugal em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal regista hoje 100 mortes associadas à covid-19, mais 24 do que na sexta-feira, enquanto o número de infetados subiu 902, para 5.170, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Os Açores têm 27 casos confirmados, em cinco ilhas, sete dos quais internados em dois hospitais.