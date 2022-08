Cancelado lançamento de novo foguetão lunar da NASA

O anúncio foi feito durante a emissão da TV da NASA.

O lançamento tinha uma "janela de oportunidade" que se abria às 13:33 de Lisboa, mas pouco depois foi anunciado o seu cancelamento.

Horas antes, uma fuga de combustível tinha interrompido a contagem decrescente para o lançamento do voo de teste do novo foguetão, sem tripulação. A fuga de combustível surgiu no mesmo local em que já tinha sido ultrapassada uma outra fuga num teste de contagem decrescente realizado na primavera.

Além disso, ocorreu hoje um problema num dos motores principais do foguetão.

Até ao último instante, a NASA acreditou que ainda seria possível fazer hoje o lançamento do SLS, de 98 metros de altura, para colocar na órbita lunar a nave Orion, com manequins a bordo.

Duas novas datas de lançamento estão previstas, para 02 e 05 de setembro, conforme anunciara anteriormente a NASA.

A nova data será, no entanto, confirmada depois de uma avaliação dos dados feita pela equipa técnica.

O lançamento, a concretizar-se, marca o início do programa lunar Artemis, com que os Estados Unidos pretendem regressar à superfície da Lua em 2025, um ano depois do previsto, colocando no solo a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro.