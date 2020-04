Campeonato com cinco provas, uma por ilha, será o melhor cenário para o ano de 2020

De que forma a atual situação prejudica, ou pode prejudicar, o projeto desportivo de 2020?

É um situação inesperada e que está a mudar todas as perspetivas e planeamentos de toda a vida, e o automobilismo não é exceção. Antes de avançar, é importante referir que a saúde de toda a população é, sem dúvida, o mais importante. Este é um processo que se prevê longo.

Falando sobre o meu desporto e os planos para 2020, é óbvio que o meu projeto desportivo está muito prejudicado. Com o apoio dos meus patrocinadores, da minha equipa, da Racing Factory e família foi possível fazer a aquisição do Skoda Fabia R5, a qual me orgulha muito, mas, que fruto do atual estado da coisas, me deixa muito apreensivo. Os carros de ralis são como os aviões, só rendem quando estão a andar. Parece contraditório porque ao andar estamos a gastar material, pneus, gasolina, logística, entre outras coisas, mas eu dependo única e exclusivamente dos meus patrocinadores para correr, e só fazendo provas é que recebo as verbas que me vão permitindo ir correndo e fazendo campeonatos.

Existem interesses publicitários, de imagem e de comunicação por de trás dos apoios, e sem ralis nada feito. Por isso, é um período muito complicado e que não me permite perceber, de momento, quais as estratégias a definir para reagir a essa vertente de apoios.



