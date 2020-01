Câmara de São Roque apoia idosos na aquisição de medicamentos

Com o objetivo de contribuir para dignificar e melhorar as condições de vida da população, a autarquia disponibiliza um apoio financeiro às pessoas com mais de 60 anos na aquisição de medicamentos até um valor máximo de 100 euros anuais, refere nota de imprensa.

Podem beneficiar desta comparticipação os residentes no concelho de São Roque com rendimento per capita inferior a 75 por cento da retribuição mínima em vigor nos Açores, os munícipes com baixa prolongada, bem como os que possuem incapacidade permanente igual ou superior a 60 por cento.