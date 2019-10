Câmara da Ribeira Grande avança com biblioterapia a partir de janeiro

Os livros são fonte de conhecimento, mas também podem ser fonte de entretenimento, de promoção da saúde psíquica e do bem-estar social, principalmente junto dos idosos que passam largos períodos do dia sem companhi, diz nota.





É a pensar nestas pessoas que a autarquia está a preparar a implementação de biblioterapia, projeto que vai levar às casas das pessoas idosas uma atividade diferente tendo em vista o preenchimento da rotina com um convívio à volta da leitura.





O anúncio deste projeto foi feito pelo presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, no decorrer de uma visita que assinalou o Dia Mundial da Terceira Idade e que serviu de experiência piloto para a implementação da biblioterapia a partir de janeiro de 2020.





O projeto é destinado a pessoas com idade superior aos 50 anos e decorrerá nas moradias particulares, centros de convívio, juntas de freguesia e na própria biblioteca municipal Daniel de Sá sempre que se justificar. Também está aberto a todos os voluntários que se queiram juntar e a quem lhes será dada formação neste âmbito.





Paralelamente ao desenvolvimento da biblioterapia, a Câmara Municipal da Ribeira Grande tem a intenção de avançar com uma biblioteca itinerante, em parceria com outras associações do concelho, tendo em vista o desejo de aproximar os livros das pessoas e fomentar hábitos de leitura mais regulares.