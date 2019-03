Bovino à solta em Águas de Moura danifica 15 veículos

As mais lidas

A GNR deslocou-se ao local e os proprietários do animal “ajudaram” controlar a situação.

De acordo a GNR não há pessoas feridas e a circulação decorre com normalidade.

“As pessoas viam o animal à solta no meio da via, paravam para ver e o animal investia contra os veículos”, afirmou a mesma fonte.

O incidente ocorreu pelas 12:45 no IC1, na zona da Marateca.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok