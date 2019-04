Bolieiro convidado a falar sobre o Poder Local

No encontro, que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o edil salientou a importância de dar a conhecer o Poder Local Democrático, “o poder mais próximo do povo”, que diz respeito à gestão das freguesias e dos municípios/concelhos e que tem “eleições quase personalizadas”. “É o poder democrático é o poder do povo, pelo povo e para o povo”, reiterou.





De acordo com nota da autarquia, o Presidente, após a contextualização do Poder Local nos Açores e em São Miguel, procedeu a uma caracterização do concelho de Ponta Delgada, que conta com, aproximadamente, 70 mil habitantes e é composto por 24 freguesias. Prosseguiu com uma explicação sobre a constituição e o papel da Câmara Municipal (presidente e vereadores) e da Assembleia Municipal (deputados municipais).





Bolieiro destacou ainda algumas das competências da Câmara Municipal, nomeadamente na área do ambiente e no respeita aos resíduos sólidos urbanos; fornecimento de água para consumo humano e saneamento básico; desenvolvimento social; e educação.





Acrescenta a nota que o autarca congratulou a iniciativa dos professores José Carlos Pereira e Vera Massa e o empenho de complementarem a aprendizagem em sala de aula com visitas, permitindo “o contacto direto e pessoal” e “fomentando a aprendizagem de forma prazerosa”.