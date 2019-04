Boavista bate Nacional e fica mais perto da manutenção na I Liga

O Boavista venceu este domingo em casa o Nacional, por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e ficou mais perto da permanência no escalão principal, à entrada para as últimas cinco rondas.

No Estádio do Bessa, o golo de Fábio Espinho, aos 16 minutos, valeu o triunfo ao conjunto portuense, que ampliou para cinco pontos o avanço em relação à equipa madeirense, que é a primeira abaixo da linha de despromoção.

Com duas vitórias e seis derrotas nas últimas seis jornadas, o Boavista ocupa o 12.º lugar, com 32 pontos, enquanto o Nacional, que acumula quatro derrotas e um empate, está no 16.º posto, com 27, dois acima do Desportivo de Chaves (17.º) e um abaixo do Tondela (15.º).