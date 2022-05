Blaya, Pedro Abrunhosa e Quim Barreiros nas Festas do Nordeste 2022

O programa das Festas do Nordeste para este ano, que se realizam de 14 a 18 julho, foi apresentado, esta quinta-feira, pela Câmara Municipal local.





Desta forma, no dia 14 julho, sobem ao palco Blaya e o DJ Soulsky. Na sexta-feira, 15 de julho, Quim Barreiros e a luso canadiense Jéssica Amaro são os artistas que vão ocupar o palco principal, indica nota de imprensa. A noite de sexta-feira conta ainda com No-Maka e AZ Kiker.





Pedro Abrunhosa atua no sábado, assim como os P*ta da Loucura e o DJ Diogo Amaral.





No dia 18 de julho, feriado municipal, haverá uma sessão solene comemorativa do 508º aniversário do concelho, e as sopas do Espírito Santo.





A nota dá conta ainda que as instituições culturais locais, como as filarmónicas e os grupos folclóricos, estarão também presentes nas maiores festas do concelho, ocupando o segundo palco, mais direcionado para as tradições.





Como tem vindo a acontecer nos últimos anos, o Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste terá um programa de lazer para os jovens que passam este fim de semana de julho no Nordeste.





Festas voltam a ser gratuitas e foram tomadas as precauções de segurança

Na apresentação do cartaz das Festas do Nordeste 2022, Marco Mourão, vice-presidente da autarquia referiu que a decisão de realizar as Festas do Nordeste, após dois anos de pandemia e face a algumas incertezas que ainda pairam relativamente ao comportamento da Covid-19, “não foi tomada de ânimo leve. Contudo, a autarquia tem a noção de que o setor da cultura tem de voltar a nascer e que são eventos desta dimensão que irão permitir que assim aconteça”, disse citado na nota.





O vice-presidente da Câmara do Nordeste disse ainda que à data de hoje estão garantidas as condições de segurança para a realização das Festas do Nordeste.





Marco Mourão destacou a importância que as Festas do Nordeste têm na economia local, ao “trazer o maior movimento do ano à restauração, ao alojamento e a todo o setor do turismo”, simultaneamente “são o reflexo da cultura da própria população nordestense, sem deixarem de estar dirigidas para um público variado e abrangente”.





O cartaz de 2022 foi elaborado para um “público exigente e diversificado, sem que impedisse que a entrada continue a ser gratuita, embora, como habitualmente, em recinto fechado por questões de segurança”, sublinhou o vice-presidente.





Como é tradição das Festas do Nordeste, a Igreja Matriz de São Jorge terá o seu programa religioso no domingo de festa.