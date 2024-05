Bispos portugueses realizam visita “Ad Limina” ao Vaticano de 20 a 24 de maio

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) inicia esta segunda feira do Divino Espírito Santo a visita ‘Ad Limina’ dos bispos católicos ao Vaticano, que vai decorrer entre os dias 20 e 24 de maio.

A iniciativa acontece pela primeira vez desde setembro de 2015 e inclui encontros de trabalho com responsáveis dos organismos centrais de governo da Igreja Católica, os Dicastério da Santa Sé, e uma audiência conclusiva com o Papa Francisco.

A visita, que reforça a união e a comunhão da Igreja particular com a Cabeça da Igreja Universal, o Papa Francisco, é uma oportunidade para os bispos darem a conhecer o estado das dioceses que lhes foram confiadas.

D. Armando Esteves Domingues, que será o primeiro bispo de Angra depois de D. António Sousa Braga a cumprir este mandato canónico, refere que para além do relatório, feito “com a ajuda de responsáveis dos diversos setores da pastoral diocesana – padres e leigos -, que foi oportunidade para olharmos o que temos e rezarmos ao Espírito Santo para que nos mostre o que devemos ser”, leva “muita esperança”.

“Parto para aquela que se chama “Visita ad Limina” ou “Visita ad Limina Apostolorum”, uma expressão latina que significa ‘visita à entrada [dos túmulos] dos Apóstolos. Juntamente com o relatório sobre a diocese, levo muita esperança, mas, sobretudo, levo no coração todos os homens e mulheres dos Açores”, afirma o bispo de Angra na hora em que parte para Roma.

“Prometo por todos rezar diante dos túmulos dos Apóstolos e a todos representar nesta peregrinação que visa reforçar a unidade e a comunhão da nossa Igreja particular com a Cabeça da Igreja Universal, o Papa Francisco” diz, ainda, pedindo a comunhão na oração.

“Consciente da minha pequenez, peço humildemente a oração de todos”, remata o 40 º bispo de Angra.

Além da apresentação da situação da diocese de Angra, o bispo diocesano irá também encontrar-se com o pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização – 2.ª Secção, Primeira evangelização- Cardeal Luís António Tagle (filipino) por ser o presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização.

Este Dicastério é competente para as questões fundamentais da evangelização no mundo e para a instituição, acompanhamento e apoio das novas Igrejas particulares, sem prejuízo da competência do Dicastério para as Igrejas Orientais.

O Dicastério é constituído por duas Secções: uma, para as questões fundamentais da evangelização no mundo e, a outra, para a primeira evangelização e as novas Igrejas particulares nos territórios de sua competência.

O Dicastério para a Evangelização é presidido diretamente pelo Romano Pontífice.

O programa da ‘Ad Limina’, disponível em baixo nesta notícia, prevê quatro momentos de celebração, nas basílicas papais, e uma Missa na igreja de Santo António dos Portugueses, em Roma, além de vários encontros com a comunicação social, para dar conta do andamento dos trabalhos.

As questões relacionadas com os abusos sexuais, com a Jornada Mundial da Juventude e com o Sínodo, serão certamente temas de diálogo com os vários representantes da Santa Sé, inclusive com o papa Francisco.

Aquando da apresentação do programa da visita, o porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, padre Manuel Barbosa sublinhou que esta visita é “sempre um tempo de escuta e de diálogo”, dos bispos, das dioceses, da Conferência Episcopal e dos vários organismos da Igreja Católica em Portugal.

Segunda-feira, 20 de maio de 2024

09.30 – Secretaria Geral do Sínodo [Conselho Permanente, D. Virgílio Antunes]

10.45 – Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica [Delegado da CEP para a Vida Consagrada, D. Rui Valério]

15.30 – Dicastério para a Evangelização. 1.ª Secção, questões fundamentais da evangelização no mundo [Comissão Episcoapl da Educação Cristã e Doutrina da Fé, D. António Augusto]

18.00 – SANTA MISSA na Basílica de S. Paulo Extramuros [Preside D. Virgílio Antunes]

21.00 – Encontro com a Comunicação Social no Pontifício Colégio Português

Terça-feira, 21 de maio de 2024

08.45 – Dicastério para os Bispos [Conselho Permanente, D. José Ornelas]

10.30 – Dicastério para a Doutrina da Fé [Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, D. António Augusto]

12.00 – Secretaria de Estado e Secção para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais [Conselho Permanente, D. Virgílio Antunes]

16.15 – Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida [Comissão Episcopal do Laicado e Família, D. Nuno Almeida]

18.30 – SANTA MISSA na Igreja de Santo António dos Portugueses [Preside Cardeal Manuel Clemente]

20.00 – Jantar na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé

Quarta-feira, 22 de maio de 2024

07.00 – SANTA MISSA na Basílica de Santa Maria Maior (Preside Cardeal António Marto]

09.15 – Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos [Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, D. José Cordeiro]

10.30 – Dicastério para a Cultura e a Educação [Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé, D. António Augusto]

11.45 – Dicastério para o Clero [Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, D. Vitorino Soares]

16.00 – Dicastério para a Comunicação [Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, D. Nuno Brás]

18.30 – Encontro com a Comunicação Social no Pontifício Colégio Português

21.15 – Reunião do Conselho Permanente

Quinta-feira, 23 de maio de 2024

07.30 – SANTA MISSA na Basílica de São João de Latrão [Preside Cardeal Américo Aguiar]

09.15 – Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral [Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, D. José Traquina]

11.45 – Dicastério para a Evangelização – 2.ª Secção, Primeira evangelização [Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, D. Armando Esteves]

15.00 – Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica [Conselho Permanente]

16.30 – Dicastério das Causas dos Santos [Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, D. José Cordeiro]

18.30 – Encontro com a Comunicação Social no Pontifício Colégio Português

Sexta-feira, 24 de maio de 2024

07.15 – SANTA MISSA na Basílica de São Pedro [Preside D. José Ornelas]

09.00 – Audiência com o Santo Padre [Conselho Permanente, D. José Ornelas]

16.00 – Encontro com a Comunicação Social no Pontifício Colégio Português