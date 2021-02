“Biblioteca Porta a Porta” na Lagoa

Segundo nota, a autarquia considera de relevante importância o acesso ao livro e à leitura, principalmente nesta fase de pandemia, onde a leitura ganha ainda mais relevo, contribuindo para uma boa saúde mental, sendo o livro, muitas vezes, um fiel amigo e um recurso contra o isolamento.

Com esta iniciativa, a Biblioteca Municipal permite que os munícipes mais idosos ou pertencentes a grupos de risco façam as suas requisições de forma segura (todos os livros estão sujeitos a um período de quarentena e serão entregues devidamente acondicionados) e as recebam em sua casa.

Assim, os lagoenses com mais de 65 anos podem, através do contacto telefónico 296 912 510, ou via e-mail para biblioteca@lagoa-acores.pt, requisitar até 3 livros, que serão reservados, entregues e recolhidos no domicílio de quem estiver interessado.

De forma simples e segura, a iniciativa decorre nos dias úteis, das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 16h00, nas cinco freguesias do concelho de Lagoa.