Benfica vence em Portimão com reviravolta e coloca pressão nos 'leões'

Welinton Júnior ainda colocou os algarvios em vantagem, aos 25 minutos, mas os golos de Grimaldo (45+7) e Gonçalo Ramos (50) selaram a reviravolta e segunda vitória consecutiva 'encarnada', impondo ao Portimonense uma série de 11 jogos sem vencer no campeonato.

Na tabela, o Benfica, terceiro classificado, soma agora 57 pontos, menos um do que o Sporting, que esta noite recebe o Arouca, enquanto os algarvios ocupam a nona posição, com 29.

A partida ficou marcada pelas incidências fora do relvado durante a primeira parte - uma assistência médica a um apanha-bolas e uma interrupção devido ao arremesso de tochas para o relvado por adeptos 'encarnados' -, obrigando o árbitro a conceder 15 minutos de compensação, que ainda se prolongaram com a expulsão do técnico do Portimonense.

Depois da vitória folgada sobre o Vitória de Guimarães (3-0), Nélson Veríssimo promoveu três alterações no 'onze' do Benfica, com destaque para a titularidade do avançado ucraniano Yaremchuk, enquanto nos algarvios Paulo Sérgio mudou dois jogadores, apostando em Dacosta e Welinton Júnior.

Taarabt ameaçou logo aos dois minutos, com um remate ao lado, mas o primeiro quarto de hora ficou marcado, aos 13, por uma interrupção: um apanha-bolas caiu junto à linha lateral e foi rapidamente assistido pelas duas equipas médicas, saindo normalmente em maca sem sinais de alarme.

O Benfica estava 'por cima', com Vertonghen a cabecear à figura (21 minutos) e Gonçalo Ramos a rematar ao lado (23), até que, mais eficaz, o Portimonense aproveitou para abrir o marcador, após erro de Taarabt a meio-campo, aos 25.

Um mau passe do médio marroquino, que arriscou no meio-campo ofensivo do Benfica, colocou a bola nos pés de Carlinhos, que, com excelente visão, assistiu rapidamente para Welinton Júnior surgir isolado na 'cara' de Vlachodimos, registando o seu segundo golo na I Liga esta época.

Pouco depois, o jogo foi novamente interrompido, durante 10 minutos, devido ao lançamento, por adeptos 'encarnados', de dezenas de tochas para o relvado: o árbitro chegou a mandar os 22 atletas para os balneários, mas a situação foi normalizada depois de os jogadores do Benfica terem pedido aos espetadores para parar.

Com 15 minutos de compensação para jogar, o Benfica chegou ao empate aos 45+7, num remate do lateral-esquerdo Grimaldo à entrada da área, após jogada de Taarabt na linha de fundo e corte de Willyan, na 'ressaca' de um canto cortado pela defensiva algarvia.

A primeira parte ainda teve a expulsão de Paulo Sérgio, que, devido a aparentes protestos, viu o segundo amarelo ao 16.º minuto de descontos, e um 'tiro' perigoso de Grimaldo na marcação de um livre direto, com a bola a passar rente ao poste esquerdo de Samuel Portugal (45+17).

O segundo tempo foi muito mais calmo fora de campo e, lá dentro, abriu praticamente com o 2-1 para os 'encarnados', aos 50.

Lançado por Yaremchuk, Rafa progrediu pela direita já dentro da área e rematou para a defesa de Samuel Portugal, com Gonçalo Ramos a 'encostar' facilmente para golo na recarga.

Welinton Júnior podia ter ' bisado' aos 57, mas rematou por cima em posição frontal, após jogada de Angulo em contra-ataque pela direita, numa fase em que o Benfica tentava controlar a partida.

O treinador do Portimonense, procurando uma reação mais forte da sua equipa, fez uma tripla substituição, aos 71 minutos, mas, até ao apito final, o perigo só chegou uma vez, num remate ao lado de Filipe Relvas (79), perante um Benfica que 'arrefeceu' o jogo e controlou a vantagem mínima.