Batalha duplica apoio aos estudantes que optem pela Universidade dos Açores

O Município da Batalha, no distrito de Leiria, anunciou esta sexta feira que vai duplicar o valor das bolsas de estudo a atribuir aos jovens do concelho que optem pela Universidade dos Açores no próximo ano letivo.

A decisão foi tomada no âmbito de um intercâmbio escolar, que se encontra a decorrer até domingo, em Ponta Delgada, Açores, e que envolve 24 alunos do Agrupamento de Escolas da Batalha.

"A medida de âmbito social, destina-se a alunos inscritos no ensino universitário que apresentem carência económica, visando estimular a escolha pela Universidade dos Açores, atendendo à qualidade reconhecida da sua oferta formativa", informou o Município.

"Esta opção do Município da Batalha centra-se no importante contributo às famílias cujos filhos se encontram matriculados no ensino superior, atendendo também à qualidade do ensino e à diversidade de formações que a Universidade dos Açores oferece", afirmou o presidente da Câmara, Paulo Batista Santos, citado na nota de imprensa.

O autarca salientou ainda as excelentes relações existentes entre as Câmaras.