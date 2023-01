Baile de Carnaval no Nordeste

De acordo com nota do município, o baile promovido pela autarquia começa a ganhar tradição e a atrair pessoas de fora do concelho, que aproveitam para passar o fim-de-semana no Nordeste beneficiando também do facto de não ser cobrada entrada no baile.



O baile de Carnaval realiza-se no sábado que antecede o feriado de Carnaval, 18 de fevereiro, para não coincidir com outros bailes que se realizam na ilha.



Para a realização do evento, será montada uma tenda com dimensão apropriada para o efeito, localizada na zona de estacionamento do Largo da Choca, no centro da Vila do Nordeste.



A animação deste ano estará a cargo da Banda Oceanus e do DJ Luís Paiva, a partir das 22h00 e até às 4h00.



O programa de Carnaval proporcionado pela Câmara do Nordeste terá ainda matiné infantil, com pista de Kart, pula-pula, pinturas faciais e outras diversões, a decorrer entre as 15h00 e as 18h00 no mesmo local e de entrada livre.



O baile de Carnaval terá concurso de máscaras com prémio para as 3 melhores fantasias. Para quem desejar farnel serão disponibilizados apoios para este fim não sendo necessário efetuar reserva.