Avaria em gerador da Central do Caldeirão provoca apagão em São Miguel

Uma avaria num grupo gerador de 16 MW da Central Termoelétrica do Caldeirão provocou esta segunda-feira um apagão na ilha de São Miguel.

De acordo com comunicado da EDA - Electricidade dos Açores, S.A., ocorreu esta segunda-feira, pelas 17 horas, uma interrupção geral no fornecimento de energia elétrica na ilha de São Miguel.





Esta interrupção deveu-se a uma avaria num grupo gerador de 16 MW da Central Termoelétrica do Caldeirão.





Acrescenta a EDA que de imediato foram tomadas medidas, no sentido do restabelecimento gradual do fornecimento de energia, sendo que a situação ficou normalizada por volta das 18h36.