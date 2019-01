Autoridades investigam venda de bilhetes no mercado negro

Durante três dias foram vendidos cerca de sete mil bilhetes para o jogo do Santa Clara com o Benfica. A elevada procura de bilhetes para assistir ao jogo está a potenciar a prática do crime de especulação.

Em diversos grupos fechados no Facebook foram colocados anúncios a vender bilhetes por 150, 100 e 50 euros.



A PSP e a Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE) já possuem informação sobre os negócios que se pretendem realizar no “mercado negro” e estão a proceder a investigação da prática do crime de especulação com o preço dos bilhetes para o jogo do Santa Clara com o Benfica.



