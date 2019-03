Autarquia da Horta destaca trabalho voluntário da AFAMA na defesa do bem-estar animal

Durante a sessão comemorativa dos 20 anos da Associação Faialense dos Amigos dos Animais, José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, reconheceu e elogiou “o papel preponderante e decisivo que a associação tem assumido no que diz respeito ao bem-estar animal, na ilha do Faial, ao longo dos anos.

Na ocasião, o autarca realçou o esforço e trabalho voluntário de todos aqueles que dedicam o seu tempo livre a esta causa que tem como missão tratar dos animais que são abandonados à sua sorte, adianta nota.



“É da maior importância a colaboração e envolvimento do poder local e das instituições para que o nosso trabalho contribua para a melhoria das condições de vida da comunidade, numa perspetiva integrada”, salientou José Leonardo Silva, referindo-se à parceria entre a AFAMA, Brigada Animal de Rua, GNR e PSP, no desenvolvimento da campanha de bem-estar animal, em áreas como a esterilização e a adoção responsável, como formas de combate ao abandono animal pela população.



Concluiu, referindo que, ainda este mês, se iniciará a reabilitação do Centro Oficial de Recolha de Animais (CROA), com vista à melhoria das instalações.