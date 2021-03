Associação cria ‘Roteiro das Artes’ em Vila Franca do Campo

Em comunicado, a autarquia explica que se trata de um projeto idealizado pela artista plástica vila-franquense Andreia de Sousa, cujo objetivo é “dar a conhecer as tradições e histórias mais importantes do concelho através de murais públicos que, no seu todo, irão formar um roteiro por algumas das zonas mais significativas de Vila Franca do Campo”.

A Câmara Municipal explica que a primeira fase do projeto será constituída pela criação de “cinco murais” que irão incidir, por exemplo, na tradição da olaria no concelho, nas festas de São João e na Ermida da Senhora da Paz.

“A primeira intervenção do ‘Roteiro das Artes’ decorreu junto à Olaria-Museu, iniciada em agosto do ano passado e terminada cerca de um mês depois, tendo sido intervencionadas as paredes exteriores das instalações para WC, adjacentes à Olaria-Museu, bem como os bancos e mesas dispostos no local”, relata a nota de imprensa, acrescentando que a iniciativa contou com a participação de 10 artistas de Vila Franca e ainda 24 crianças, entre os 5 e os 12 anos, que participaram num workshop no local sobre pintura spray.

O comunicado realça que um dos objetivos do projeto é a “inclusão de toda a comunidade” no “contacto direto com a arte, a equipa que a produz, as técnicas e os materiais usados”, estando previstos workshops gratuitos sobre técnicas de pintura/desenho, composição de imagens ou uso de ferramentas online para realizar esboços, realizados no local do desenvolvimento dos murais e no atelier de pintura da artista Andreia de Sousa.

Toda a informação e resultados do projeto serão partilhados no site da associação em www.talentossalgados.pt.