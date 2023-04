Arquipélago integra Rede Portuguesa de Arte Contemporânea

O serviço externo que integra o leque de equipamentos culturais da Direção Regional dos Assuntos Culturais, da Secretaria Regional da Educação e dos Assuntos Culturais integra agora esta rede nacional sob a tutela da Direção Geral das Artes, indica comunicado.

A Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC) é um instrumento estratégico fundamental para o combate às assimetrias regionais, promovendo a descentralização e desconcentração territorial, e um mais amplo acesso à cultura e às artes em Portugal, assente na responsabilidade partilhada do Estado central com as autarquias e as entidades independentes.



O Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas nasceu em março de 2015 em resposta a um mundo global, onde a palavra que marca é a Circulação. Circulação de Pessoas, de informação, de ideias, de conhecimento, de cultura, de bens, de serviços, de meios, enfim, uma troca e circulação, cada vez mais, constante e consistente.



O Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas tem como missão ser um espaço de referência para a reflexão e o conhecimento aos níveis das diferentes áreas artísticas com a finalidade de criar uma variedade de públicos que sintam e se interessem pela arte e cultura contemporâneas, de acordo com a mutabilidade permanente que caracteriza a atual sociedade.