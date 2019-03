Apreensão de 169 quilos de pescado na Terceira

De acordo com comunicado, a "ação de fiscalização decorreu no cais das Lajes, concelho da Praia da Vitória, altura em que os militares detetaram um homem na posse do referido pescado, sem o peso e as medidas regulamentares no que diz respeito ao tamanho mínimo".



Foi apreendido 169 quilos de pescado e identificado um homem de 54 anos, bem como, elaborado o respetivo auto de contraordenação.



O pescado apreendido, após verificação das condições higiossanitárias, foi doado a várias instituições de solidariedade social.