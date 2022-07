Angra do Heroísmo recebe Folk Azores de 14 a 21 de agosto

Marcam presença na 36ª edição do Folk Azores 14 grupos vindos da Alemanha, Chile, Colômbia, Costa Rica, Eslováquia, Espanha, França, Hungria, Itália, Lituânia, México, Paraguai, Polónia, Ucrânia e Portugal.





Os espetáculos decorrerão no Pavilhão Municipal de Desportos de Angra do Heroísmo, e a organização conta cerca de 120 voluntários.





Segundo nota de imprensa, em simultâneo realiza-se a Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais, que conta com o apoio do Centro de Artesanato e Design do Açores, onde poderão ser apreciados não só o artesanato local, e regional, mas também internacional.





Durante a semana, os espetáculos contarão com a abertura de clubes de dança, fruto de uma parceria estabelecida com a Associação de Dança Desportiva da Região Autónoma dos Açores (ADDRA), bem como com as atuações de todos os grupos folclore da ilha Terceira para além dos vários grupos internacionais.





Os bilhetes estarão à venda no Teatro Angrense, de 8 a 12 de agosto, das 13h30 às 17h00 e no Pavilhão Municipal, de 13 a 21 de agosto, das 18h00 às 22h00.