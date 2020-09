Alemanha regista 1.769 novas infeções nas últimas 24 horas

Cultura e Social

O Museu Vivo do Franciscanismo, na Ribeira Grande, acolhe amanhã (24 de setembro) o lançamento do livro “Conventos Franciscanos nos Açores do Século XXI: Memórias da Província de S. João Evangelista”, que será apresentado por João Paulo Oliveira e Costa, catedrático de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.