Açores registam 26 novos casos e 26 recuperações nas últimas 24 horas

Em Santa Maria, o novo caso refere-se a um iatista proveniente da Alemanha, com entrada pela Marina de Vila do Porto, onde testou positivo.





No que diz respeito aos 25 novos casos em São Miguel, 16 foram registados no concelho da Ribeira Grande (oito em Rabo de Peixe, cinco nas Calhetas, um no Pico da Pedra, um em Santa Bárbara e um na Maia), e nove no concelho de Ponta Delgada (seis nos Fenais da Luz, dois na Covoada e um em Santo António); todos os casos resultam de transmissão comunitária.





No mesmo período, foram registadas 26 recuperações, todas em São Miguel.





Estão agora internados 19 doentes, sendo 18 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com cinco doentes em Unidade de Cuidados Intensivos, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos. Em vigilância ativa estão 1.123 pessoas.





À data de hoje a Região conta com 227 casos positivos ativos, sendo 216 em São Miguel, sete na Terceira, três em Santa Maria e um nas Flores.





Permanece ativa uma cadeia de transmissão local na ilha Terceira.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4. 863 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.484 pessoas e 31 faleceram.