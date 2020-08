Açores prepara proposta para integrar o Plano Estratégico Nacional da PAC, afirma João Ponte

“Na próxima semana o Governo dos Açores vai remeter à Federação Agrícola dos Açores e a um conjunto de outras entidades ligadas ao setor um documento que contém uma análise de diagnóstico e um conjunto de eixos de intervenção que integrará o PEPAC, para a recolha de contributos”, referiu João Ponte.

O Secretário Regional acrescentou que, em paralelo, o Executivo vai também, em concertação com os parceiros do setor, desenvolver as medidas do futuro programa de desenvolvimento rural, que serão alinhadas com as estratégias europeias, como seja 'do prado ao prato' ou da 'biodiversidade 2030'

O governante, que falava no seminário 'Que futuro para a nossa Agricultura', organizado pela Associação de Jovens Agricultores da Terceira (AJAT), salientou que a PAC 2021 – 2027 terá um crescimento do envelope financeiro de 5%, comparando com a atual PAC, e, apesar de ainda não se conhecerem os valores que serão alocados à agricultura na Região, a expetativa do Governo dos Açores é que estes nunca poderão ter um crescimento inferior aquela taxa, dada a sua importância para se continuar a desenvolver a agricultura nos Açores.

Por outro lado, João Ponte afirmou que o futuro da agricultura nos Açores depende da capacidade do setor em vencer os desafios que tem pela frente, como sejam continuar a impulsionar o desenvolvimento económico, atrair mais jovens para a agricultura, reforçar a produtividade e a modernização, ser mais eficiente e reduzir custos de produção, mas também aumentar o rendimento dos agricultores, garantir a sustentabilidade do setor nas suas diversas dimensões, garantir a segurança alimentar e dar respostas às alterações climáticas.

Apesar do muito que foi feito na atual legislatura ao nível da modernização das infraestruturas agrícolas, João Ponte considerou que faz parte dos objetivos estratégicos do Governo dos Açores em termos agrícolas prosseguir com o investimento em caminhos, abastecimento de água e eletrificação das explorações, continuar a modernizar a rede regional de abate, bem como reforçar a aposta na formação dos agricultores.

O Secretário Regional, que salientou a resiliência dos agricultores e a força de um setor que nunca parou de produzir durante a pandemia, referiu que também as áreas da diversificação agrícola, que cresceram 32% em área na presente legislatura, têm um grande potencial de crescimento, contribuindo para reforçar o autoabastecimento e aumentar as exportações.