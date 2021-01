Açores com 102 recuperações, 23 novos casos e um óbito

Em São Miguel, os 21 novos casos estão, todos, relacionados com transmissão comunitária

Na ilha Terceira, o novo caso positivo, também está relacionado com transmissão comunitária.

Na ilha das Flores, o novo caso positivo diz respeito a um residente, com histórico de viagem ao exterior e análise positiva ao 6º dia.

A Autoridade de Saúde Regional, refere que, no decurso da reavaliação dos casos relacionados com a empresa Portos dos Açores, na sequência da testagem da responsabilidade da mesma, reporta-se que dos 86 casos testados, por meio de metodologia RT-PCR, no âmbito do Serviço Regional de Saúde, 85 resultados foram negativos e um positivo.





Há 102 recuperações, sendo 98 na ilha de São Miguel (58 na Ribeira Grande, 24 em Vila Franca do Campo, 13 em Ponta Delgada e três na Lagoa).



Três na ilha Terceira (uma em Angra do Heroísmo e duas na Praia da Vitória).

Uma na ilha das Flores (Santa Cruz).





24 Internamentos

Há 24 internamentos, sendo 23 no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada (sete em Unidade de Cuidados Intensivos) e um no Hospital de Santo Espírito em Angra do Heroísmo.





Um óbito

Registou-se um óbito no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, de um homem de 80 anos. O óbito ocorreu hoje às 05h48. O indivíduo estava internado desde 11 de janeiro corrente, em UCI, era natural e residente em Ponta Delgada.





Duas cadeias de transmissão ativas

Há duas cadeias de transmissão ativas, uma no Pico e uma no Faial. Foram extintas 195 cadeias de transmissão.

Refira-se que de acordo com a situação de transmissão comunitária registada nas ilhas Terceira e São Miguel, a Autoridade Regional de Saúde deixou de mencionar as cadeias de transmissão local referentes a estas ilhas.





506 Casos positivos ativos

Existem 506 casos positivos ativos na Região, sendo 460 em São Miguel, 32 na Terceira, 10 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje 3.448 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, verificando-se 24 óbitos e 2.818 recuperações.