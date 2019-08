Abertas inscrições para 'masterclasses' da Orquestra Regional Lira Açoriana

Estão abertas as inscrições para a frequência das 'masterclasses' que decorrem, paralelamente, ao segundo estágio da Orquestra Regional Lira Açoriana no biénio 2019/2020.

De acordo com nota do Executivo, as 'masterclasses' vão decorrer na Escola Básica 1,2/EA/JI António José de Ávila, na Horta, entre os dias 28 e 30 de agosto, das 14 horas às 17 horas.







A inscrição é gratuita e sem limite de idade, sendo que todos os inscritos participarão ativamente na formação destinada ao seu naipe.







Os músicos que pretendam obter formação com os professores convidados deste estágio da Orquestra Regional Lira Açoriana devem solicitar a ficha de inscrição até 27 de agosto, através do email fabio.ae.sousa@azores.gov.pt.