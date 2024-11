19 atletas representam Portugal na cerimónia de encerramento

O ciclista Iúri Leitão, o primeiro português a conquistar duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos, com o ouro no madison, ao lado de Rui Oliveira, e a prata no omnium, e a judoca Patrícia Sampaio, que abriu, com bronze, o ‘medalheiro’ luso em Paris, foram os escolhidos para ‘comandar’ a Missão lusa na cerimónia.

Ao seu lado, vão ter mais 17 atletas, entre os quais outro dos medalhados, o também ciclista Rui Oliveira, faltando apenas Pedro Pichardo, prata no triplo salto.

Fatoumata Diallo, Francisco Belo, Jéssica Inchude, Leandro Ramos, Liliana Cá, Samuel Barata, Susana Santos, Tiago Pereira (atletismo), Vanessa Marina (breaking), Fernando Pimenta, João Ribeiro, Messias Baptista, Teresa Portela (canoagem), Maria Martins (ciclismo de pista), Angélica André (natação) e Teresa Bonvalot (surf) são os restantes atletas presentes.

Dos 19 atletas, apenas Teresa Bonvalot ainda não tinha estado em Paris, uma vez que as provas de surf decorram em Teahupo’o, na Polinésia Francesa.

Portugal termina Paris2024 com quatro medalhas, com o destaque a ir para o ouro no madison dos ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão, que foi prata no omnium masculino, com Pedro Pichardo a ser segundo no triplo salto e a judoca Patrícia Sampaio a conquistar o bronze em -78kg, além de outros 10 diplomas.