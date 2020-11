15 novos casos nas ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge

Assim, no âmbito do rastreio à chegada à Região, foram diagnosticados dois indivíduos do sexo masculino, provenientes de ligação aérea com território continental português, sendo um residente, de 26 anos, que realizou teste de despiste ao SARS-CoV-2 com resultado positivo à chegada à ilha de São Miguel, e um indivíduo de 29 anos de idade, não residente, que apresentou teste de despiste à SARS-CoV-2 negativo à chegada e obteve resultado positivo no teste efetuado após o sexto dia na ilha de São Jorge.



No âmbito das cadeias de transmissão em investigação epidemiológica na ilha de São Miguel foram identificados 10 casos.

No contexto da investigação epidemiológica relacionada com um estabelecimento de diversão em Ponta Delgada, foram diagnosticados sete casos positivos na ilha de São Miguel, que se reportam a dois indivíduos do sexo feminino, de 25 e 53 anos, e cinco indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 20 e 52 anos.

No âmbito da investigação epidemiológica de outro caso anteriormente reportado, foram diagnosticados, na ilha de São Miguel, três indivíduos do sexo feminino, com idades compreendidas entre 23 e 60 anos de idades.

Na ilha Terceira, foram diagnosticados dois indivíduos de 26 anos de idade, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, no âmbito da investigação epidemiológica relacionada com um restaurante situado na freguesia de São Mateus, em Angra do Heroísmo.

Na sequência de ocorrência de sintomas, foi diagnosticado um indivíduo do sexo masculino, de 72 anos, na ilha Terceira, estando o caso em investigação epidemiológica.

As Autoridades de Saúde Concelhia estão a diligenciar todos os procedimentos relativos à identificação, testagem e vigilância de contactos próximos destes casos.

Acresce referir que foi registada a recuperação de um indivíduo do sexo feminino, de 30 anos, na ilha de São Miguel, elevando para 242 o número de casos recuperados na Região.

Assim, até ao momento, foram detetados na Região 472 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, verificando-se atualmente 149 casos positivos ativos, dos quais 117 na ilha de São Miguel, 17 na ilha Terceira, um na ilha Graciosa, três na ilha de São Jorge, seis na ilha do Pico, três na ilha do Faial, um na ilha de Santa Maria e um na ilha das Flores.

As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social.

A Autoridade de Saúde Regional reitera a necessidade de serem cumpridas todas as recomendações já tornadas públicas a este propósito, em especial a de, em caso de sintomas, não procurar um Hospital ou Unidade de Saúde, mas ligar para a Linha de Saúde Açores - 808 24 60 24.