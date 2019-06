Zonas balneares do concelho de Ponta Delgada com vigilância até 30 de setembro

As seis zonas balneares do concelho de Ponta Delgada, nomeadamente a praia das Milícias, Pópulo, Forno da Cal, Poços de Capelas/São Vicente Ferreira, Poços Sul dos Mosteiros e praia dos Mosteiros, têm vigilância diária entre as 09h30 e as 19h00 até 30 de setembro.

De acordo com nota de imprensa, cinco destas seis zonas balneares (a exceção vai para a praia dos Mosteiros) foi atribuído o galardão europeu "Bandeira Azul" e nestas a Câmara Municipal de Ponta Delgada está a promover atividades diversas relacionadas com a educação e sensibilização ambientais.





"Os Suspeitos do Costume", "3 R's em 3 Minutos", "A longa vida dos micoplásticos", "Agir para Prevenir", "Cada beata no seu cinzeiro", "Ler com sol", "Observação solar segura" e "Ver para crer - lixo marinho", são as atividades que estão a ser desenvolvidas nas cinco zonas balneares com "Bandeira Azul" do concelho de Ponta Delgada.





Com as atividades a autarquia pretende sensibilizar os banhistas, desde as crianças aos adultos, para questões tão importantes como a correta deposição do lixo, a proteção do meio ambiente, as boas práticas na separação dos resíduos e a promoção da leitura na praia, entre outras.





No âmbito da educação/sensibilização ambiental será ainda promovida a recolha de resíduos.