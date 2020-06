Zonas Balneares de Santa Maria distinguidas com o galardão “Qualidade de Ouro”

Esta distinção representa o esforço, "trabalho e investimento contínuo que o município de Vila do Porto emprega nas duas zonas balneares a seu cargo, Praia Formosa e Anjos, bem como das restantes entidades locais responsáveis por gerir as restantes zonas, São Lourenço e Maia", refere nota de imprensa.



De acordo com os critérios definidos em 2019, pela Quercus, uma zona balnear galardoada com “Praia com Qualidade de Ouro” tem de obedecer a alguns critérios, nomeadamente "qualidade da água excelente nas últimas cinco épocas balneares, de 2015 a 2019; todas as análises realizadas na última época balnear (de 2019) deverão ter apresentado resultados inferiores a 100ufc/100ml para os enterococos intestinais e inferiores a 250ufc/100ml para a escherichia coli, e para águas interiores, 200ufc/100ml e 500ufc/100ml, respetivamente", explica a nota.

É necessário ainda que na última época balnear (2019) não "poderá ter ocorrido qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento da prática balnear, proibição da prática balnear e/ou interdição temporária da praia".