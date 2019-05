Zona do Monte Verde vai ter edifício com 30 apartamentos

A empresa Alcapema – Turismo e Imobiliária, LDA. pretende construir, na zona do Monte Verde, na cidade da Ribeira Grande, um empreendimento com trinta apartamentos e doze espaços comerciais numa área total de 5600m2.

O projeto imobiliário que implica um investimento de cerca de seis milhões de euros, foi apresentado ao presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio que recebeu os responsáveis da empresa Alcapema – Turismo e Imobiliária, LDA. no Salão Nobre dos Paços do Concelho.







O empreendimento, a construir na avenida José Nunes da Ponte, na zona do Monte Verde, é, para Alexandre Gaudêncio, mais um “sinal inequívoco do crescimento que se tem assistido na Ribeira Grande”, um concelho “cada vez mais apetecível para os investidores que reconhecem as mais-valias que advêm da aposta que a autarquia tem vindo a fazer na dinamização do concelho com claros benefícios para a economia”, referiu, citado em nota de imprensa da autarquia.





De acordo com a mesma nota de imprensa, enviada à redação, o presidente da Câmara considera que “este empreendimento ganha maior relevância por se tratar de um investimento em habitação que vai ajudar a colmatar uma necessidade”, realçando também o facto de ser desenvolvido por “uma empresa cujos sócios gerentes são naturais da Ribeira Grande, o que reflete a vontade que as pessoas têm em investir na sua terra”.





O projeto, assinado pela Mood Arquitetos, já deu entrada na autarquia para licenciamento, decorrendo agora a tramitação legal.







Note-se que zona onde está prevista a construção deste empreendimento, está a ser construído o Hotel Verde Mar, de cinco estrelas, com 153 quartos. E está prevista também um aparthotel de 4 estrelas com capacidade para 182 camas.