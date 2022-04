Zelensky falará ao parlamento português no dia 21 de abril

A data foi acertada na conferência de líderes, que ainda decorre.

A sessão decorrerá pelas 15h00 (menos uma nos Açores) e contará com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No dia 07 de abril, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, tinha informado que o chefe de Estado da Ucrânia aceitava falar ao parlamento português em data ainda a acertar.

“Recebi esta manhã a senhora embaixadora da Ucrânia em Lisboa [Ihna Ohnivets] que me transmitiu a disponibilidade do presidente Volodymyr Zelensky para participar numa sessão da Assembleia da República. A data será agora acertada”, escreveu então o presidente da Assembleia da República na sua conta na rede social Twitter.

Na semana passada, na última reunião da conferência de líderes, a proposta do PAN de uma sessão parlamentar por videoconferência com o Presidente da Ucrânia foi aprovada por maioria, com a oposição do PCP.