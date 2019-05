XXV Semana da Criança em Vila Franca do Campo

A XXV Semana da Criança, uma organização da Escola Básica e Secundária Dr. Armando Côrtes-Rodrigues, com a colaboração da autarquia de Vila Franca do Campo, começa esta sexta-feira, prolongando-se até ao dia 5 de junho.

O início das atividades, dirigidas às crianças do pré-escolar, 1º, 2º e 3º anos de escolaridade, tem lugar às 9h30, no Açor Arena, com o “Megaflashmob da Criançada”, a entrega de prémios do Concurso “Uma frase para o Ambiente – Limpeza dos Mares e Oceanos!”, pula-pulas, dança, rappel, ginástica, ciência divertida, pinturas faciais, karaté, entre outros jogos.





Por seu turno, os alunos do 4º ano participam nas atividades náuticas, na marina da vila.





Igualmente amanhã, a partir das 18h00, no parque da vila, tem lugar a edição de 2019 do Desfile de Moda Ecológica.





Este evento contará com 20 participantes, entre elementos afetos a escolas e instituições do concelho, que vão desfilar com modelos feitos com materiais recicláveis/reutilizados.





A iniciativa, explica nota de imprensa, integra o programa de atividades da Semana da Criança e tem como objetivo sensibilizar a população e entidades participantes para importância do reaproveitamento dos resíduos, bem como dar a conhecer a política dos três R's (Reduzir, Reutilizar, Reciclar).





Os vencedores de cada um dos três escalões etários definidos terão direito a prémios, à imagem do sucedido nas edições anteriores.





Posteriormente, os modelos utilizados no desfile vão ficar em exposição no estabelecimento comercial Hiper Solmar de Vila Franca do Campo.





As atividades da Semana da Criança terminam a 5 de junho com pinturas na marina, com mensagens de educação ambiental, visando também o melhoramento de espaços exteriores.