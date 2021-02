XVIII Congresso Regional do PS/Açores decorrerá de 16 a 18 de julho na Horta

A decisão foi tomada na reunião da Comissão Regional do partido, que agendou a eleição do novo presidente do PS/Açores, para os dias 4 e 5 de junho, refere nota.

O ato eleitoral, que irá decorrer em todas as secções das nove ilhas da Região e servirá, também, para eleger os delegados à reunião magna.

No entanto, ainda não se sabe quantos candidatos haverá ao cargo atualmente ocupado por Vasco Cordeiro, nem se este irá se recandidata.

Na reunião do passado fim de semana foram também marcadas, para os dias 19 e 20 de março, as eleições internas do partido, que visam escolher as estruturas e os membros de cada Comissão de Ilha.