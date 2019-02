XVII Exposição de Camélias de 23 a 24 de fevereiro nas Furnas

A freguesia das Furnas vai acolher, no próximo fim de semana, de 23 a 24 de fevereiro, a XVII Exposição de Camélias, a ter lugar no Casino Terra Nostra.

Organizada pela Câmara Municipal da Povoação, em colaboração com o Terra Nostra Garden Hotel e a Junta de Freguesia de Furnas, a exposição das camélias deste ano, contará com mais de 200 variedades.





O Casino Terra Nostra abre no sábado (dia 23), das 13 horas às 20 horas e no domingo (dia 24), das 10 horas às 20 horas, sendo que a receita da bilheteira irá reverter a favor de uma instituição concelhia, refere nota da autarquia.





Fernando Costa, chefe do Parque Botânico Terra Nostra, será o mentor de toda a estética que estará evidenciada nestes dias na sala central do Casino.





Saliente-se que, à semelhança de anos anteriores, a exposição conta com cerca de 15 artesãos, viveiristas e produtores locais, com o que de melhor se faz no concelho da Povoação, para degustação e venda.





Decorrerá também a apresentação dos trabalhos de fotografia de Paulo Moniz.