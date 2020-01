Xutos & Pontapés, Nenny, Mezerg e DJ Oder no Meo Monte Verde

Estes nomes juntam-se aos já divulgados pela organização do evento, que decorre de 6 a 8 de agosto, na praia do Monte Verde, na Ribeira grande, nomeadamente, Dub Inc, Julinho KSD, DJ Vibe e Banda do Filme 'Variações'.





Xutos & Pontapés, são dos nomes mais sonantes da música rock em Portugal. Com 40 anos de carreira, a banda fará a sua estreia no palco do Meo Monte Verde este ano.





De acordo com comunicado, Nenny foi uma das revelações portuguesas em 2019 no Hip-Hop. 'Sushi' foi o seu tema de estreia que já conta com quase 12 milhões de visualizações.





Mezerg é um verdadeiro 'one man show'. O piano e a percussão são a base das suas atuações e ao vivo garante um verdadeiro espetáculo de improviso.





De regresso ao Monte Verde está o DJ Oder, uma das principais figuras da Bass Music nacional. O seu trabalho reflete uma verdadeira viagem sonora onde convergem diversas influências musicais com notas urbanas.