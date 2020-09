Workshop de teatro pelo Estúdio 13

A iniciativa, que terá a duração de 22 horas (às sextas-feiras de outubro, novembro e dezembro), pretende explorar o movimento do corpo através de exercícios que visam aumentar a consciência corporal e postural; entender a utilização do corpo no espaço, fazendo uso de técnicas ao serviço de um trabalho criativo, interpretativo e sensorial; e experimentar diferentes sonoridades a partir da ressonância corporal.



O workshop será ainda útil para aprender os ritmos e as articulações vocais, localizar a projeção da voz no espaço e desenvolver a capacidade de rentabilizar a voz.