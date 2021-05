Webinar “Conversas sobre os desafios do turismo e formas de comunicar”

A webinar vai contar com as intervenções de Atílio Forte, especialista em turismo e 'Opinion Maker', desempenhou o cargo de presidente da APAVT (Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo) e da Confederação do Turismo de Portugal; e de José Luís Elias, jornalista de turismo, que desempenhou, entre outras funções, o de diretor do Turisver, publicação especializada na atividade económica do turismo e como jornalista especializado em turismo, esteve presente em dezenas de congressos, convenções e outros eventos do sector.





A moderação está a cargo de Gilberto Vieira, presidente da Associação Casas Açorianas.





Na sexta-feira, dia 14 de maio, a partir das 18 horas, é a vez da webinar ser centrada no tema “Ferramentas web e gestão de clientes”.





Marcam presença Nuno Bem, responsável pelo Software de Gestão de Clientes tGuest, Licenciado em Informática e pós-graduado em Tecnologias Web, pela Universidade dos Açores, mestre em Gestão de Sistemas de Informação, pelo ISCTE-IUL; e Carlos Costa, especialista informático, desde os anos 90 que desenvolve a sua atividade académica e profissional na área da tecnológica. Experiência como formador e professor do Ensino Superior.