Vulcão nas Canárias intensificou atividade

Hoje de manhã surgiram novas bocas ao longo da fissura e a rutura parcial do cone, embora seja uma evolução típica das erupções vulcânicas, como as que ocorrem nas Ilhas Canárias, segundo os especialistas.

Esta nova fase da erupção, que desde o passado domingo afeta a ilha de La Palma, obrigou 6.000 pessoas a saírem, devido ao avanço da lava sobre os edifícios, infraestruturas e culturas agrícolas, a caminho do mar, traduzindo-se em mais emissões de material incandescente, que se acumula.

A lava, que percorreu cerca de 3.100 metros e a cerca de 2.100 metros do mar, está mais quente e, portanto, mais fluida, pois provém de partes mais internas da caldeira vulcânica, conforme explicou o diretor técnico do Plano de Proteção Especial Civil e Pronto Atendimento de Risco Vulcânico (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

A nova lava avançou primeiro a cerca de 80 metros por hora, mas à medida que se afasta da fonte diminui de velocidade e talvez deslize agora a cerca de 30 metros por hora, de acordo com os cálculos.

O diretor do Pevolca explicou que a sismicidade está em níveis baixos, embora os movimentos telúricos podem chegar à magnitude 04, e lembrou que todos os terremotos registados estão ligados ao processo vulcânico que atinge a ilha.

O National Geographic Institute detetou três terramotos de magnitude superior a 2,2 desde o meio-dia de sexta-feira e informou que o tremor vulcânico atingiu os valores mais altos nas últimas 24 horas, enquanto a estabilidade nas deformações do solo é mantida.

A qualidade do ar é boa e as medições estão em andamento, enquanto a possibilidade de chuva ácida foi descartada.

Apesar disso, as autoridades de Saúde do Governo Autónomo das Ilhas Canárias apelaram à população para que evite atividades recreativas e desportivas ao ar livre.

Na verdade, as cinzas vulcânicas podem causar problemas nos brônquios, pulmões e nos olhos, por isso quem a manipula deve usar uma máscara tipo FFP2 e óculos de proteção, aconselhou o diretor do Pevolca.

Sobre as pessoas que na sexta-feira deixaram as suas casas em Tajuya, Taconde de Arriba e Taconde de Abajo e Morcuende indicou que ficarão fora de suas casas por pelo menos 24 horas até analisar a evolução da erupção vulcânica.

O aeroporto de La Palma permanece encerrado devido à acumulação de cinzas, informou a AENA, empresa que gere os aeroportos espanhóis, e que indicou que as tarefas de limpeza já começaram.

Os restantes aeroportos do arquipélago das Canárias estão operacionais e a companhia aérea canária, Binter, retomou o seu horário de voos com a ilha de La Gomera e com os aeroportos de Tenerife Norte e Sul, que estavam restritos na tarde de sexta-feira passada.

Mais de mil pessoas trabalham no dispositivo de emergência, coordenado pela Direção-Geral de Segurança e Emergências do Governo canário, informou o responsável da Segurança do Governo autónomo, Julio Pérez.