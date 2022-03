Vox Cordis com “Sons de Natal” na Igreja de Nossa Senhora de Fátima

Intitulado “Sons de Natal”, o programa musical do concerto contempla quase duas dezenas de temas alusivos à quadra e “recolhe as mais diversas sensibilidades musicais tanto açorianas como portuguesas e estrangeiras, constituindo uma verdadeira celebração do espírito natalício”, indica nota.





Do programa do concerto fazem parte, para além de músicas natalícias, alguns espirituais negros, entre os quais Siyahamba com letra em Esperanto, canções de Tomás Borba e temas tradicionais nacionais e, em especial, açorianos.





Para além dos solistas oriundos do coro da Vox Cordis, e de elementos do coro infanto-juvenil, “Semicolcheias”, o concerto será acompanhado por uma orquestra de cordas com Carolina Constância e Júlia Silva nos Violinos, na Viola, Matilde Rodrigues e no Violoceno, Carla Cordeiro. Ao teclado estará Svetlana Pascoal.





O concerto terá a direção musical do maestro Odilardo Rodrigues.