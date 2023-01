Von der Leyen diz a Zelensky que UE liberta em breve ajuda de 18 MME

"Na minha primeira conversa no novo ano com o Presidente Zelensky transmiti o meu apoio e os meus melhores votos para 2023 ao povo da Ucrânia", disse a líder do executivo comunitário, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"A União Europeia (UE) está convosco o tempo que for preciso. Apoiamos a vossa luta heroica. Uma luta pela liberdade e contra a agressão brutal", destacou.

Ursula von der Leyen referiu ainda que a UE continua com a sua assistência financeira e indicou que "começará em breve a desembolsar o pacote de apoio de 18.000 milhões de euros, que será transferido em tranches mensais".

De acordo com a proposta da Comissão, e aprovada pelo Parlamento Europeu, a verba destina-se a apoiar serviços públicos essenciais, tais como a gestão de hospitais, escolas e o fornecimento de alojamento a pessoas deslocadas.

A verba será usada também para assegurar a estabilidade macroeconómica e a reparação de infraestruturas críticas destruídas pela Rússia.

Na mesma conversa telefónica, Von der Leyen lembrou a Zelensky que os 27 do bloco europeu estão a apoiar a Ucrânia neste inverno "com geradores, abrigos e autocarros escolares", em resposta aos ataques russos a infraestruturas energéticas.

A presidente da Comissão anunciou ainda que espera voltar a ver pessoalmente, e em breve, Volodymyr Zelensky na Ucrânia.