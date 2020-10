Von der Leyen deixa Conselho Europeu após contacto com infetado

“Acabo de ser informada de que um membro da minha equipa acusou positivo para a covid-19 esta manhã. Eu própria tive um teste negativo, mas como precaução deixo imediatamente o Conselho Europeu para entrar em isolamento”, declarou Ursula von der Leyen, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Antes da sua participação na cimeira de chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE), que decorre entre hoje e sexta-feira em Bruxelas, Ursula von der Leyen esteve esta manhã reunida com o primeiro-ministro português, António Costa, que lhe entregou o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência português.

Fonte do gabinete do primeiro-ministro indicou que, por ocasião do seu encontro hoje de manhã com Von der Leyen, António Costa não teve contacto direto com a pessoa que acusou positivo, nem ninguém da delegação portuguesa, que nem sequer o acompanhou na reunião com a presidente da Comissão dadas as fortes medidas de prevenção aplicadas atualmente no edifício-sede do executivo comunitário.

Desse modo, Costa continua a participar nos trabalhos do Conselho Europeu, mantendo um comportamento de vigilância e cautela permanente, à imagem do sucedido no encontro de hoje com Ursula Von der Leyen, durante o qual foram respeitadas as regras de distanciamento e utilização de máscara, apontou a mesma fonte.

A presidente da Comissão já tinha estado em isolamento no início do mês depois de ter participado no Conselho de Estado, em Portugal, onde também se verificou um caso positivo de covid-19.