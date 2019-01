Volta a São Miguel vai integrar calendário nacional de Sub-23

O calendário de provas da Associação de Ciclismo dos Açores (ACA) para o ano de 2019 traz várias novidades, com a passagem da Volta a São Miguel em bicicleta a surgir no lote de provas que pontuam para o Campeonato Nacional de Sub-23.





O agora denominado Grande Prémio dos Açores - findo o patrocínio da Liberty Seguros - aposta na vinda das equipas do escalão intermédio entre juniores e elites, com várias formações portuguesas (incluindo as duas continentais) e até espanholas a demonstrarem muito interesse em vir até a São Miguel nos dias 17, 18 e 19 de maio, três dias de prova sem o habitual prólogo. No entanto, atendendo às especificidades do ciclismo no Arquipélago será permitida a participação a atletas Elites, desde que filiados na ACA.







Será ainda criada uma Seleção Açores com os melhores atletas Sub-23 da Região para competir na corrida.





