Vitória na Mata Real dedicada a David Bruno

A situação de David Bruno, que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica em breve, depois de ter contraído uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, não voltando por isso a competir na presente temporada desportiva, não foi esquecida pelos colegas de equipa e treinadores, que dedicaram ao defesa, de 31 anos, a vitória alcançada sábado, em Paços de Ferreira.



A primeira manifestação de solidariedade surgiu à passagem do minuto 26. Bruno Almeida, nos festejos do golo que inaugurou a partida, ergueu bem alto a camisola do colega de equipa, dedicando-lhe o golo que acabara de marcar.



Mais tarde, e já na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, foi a vez de Vasco Matos referir-se ao seu jogador, dedicando-lhe por inteiro a conquista dos três pontos na partida da 11.ª jornada da II Liga.



“Queria dedicar esta vitória ao David Bruno, que se lesionou. As minhas primeiras palavras vão para ele. Infelizmente não vai poder estar mais connosco nesta época e esta vitória é dedicada a ele”, disse o treinador do Santa Clara.



Sobre o encontro, o técnico dos encarnados de Ponta Delgada sublinhou que a sua equipa voltou a fazer “um jogo muito competente”, realçando que “a vitória é justa”, mesmo admitindo que na segunda parte, que foi de ”domínio do adversário”, o Santa Clara foi “solidário” e “abnegado” na defesa da vantagem que tinha conquistado nos primeiros 45 minutos, graças aos golos de Bruno Almeida e Rafael Martins.