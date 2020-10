Vitória de Guimarães e Sporting de Braga encontram-se no dérbi do Minho

Vitória de Guimarães e Sporting de Braga enfrentam-se este domingo no sempre ‘quente’ dérbi minhoto, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, com os vimaranenses a tentarem manter-se no grupo de perseguidores do líder Benfica.