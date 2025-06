Vila Franca do Campo formaliza acordo de geminação com East Providence

Segundo um comunicado da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, a assinatura do acordo decorrerá durante a realização do evento “Sister Cities Summit”, que vai realizar-se entre quarta-feira e sexta-feira em Ponta Delgada, no âmbito das comemorações dos 40 anos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

A geminação “dará visibilidade e irá materializar os laços históricos” entre a cidade de East Providence e Vila Franca do Campo, na medida em que “reconhece o papel dos vila-franquenses naquela localidade do Estado de Rhode Island e estabelece o compromisso para que, no futuro, passe a existir um melhor intercâmbio, cultural ou social, em vários domínios”.