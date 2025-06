Preços da habitação disparam16,3% no 1.º trimestre

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços das casas existentes subiram 17,0% e o das novas 14,5% no primeiro trimestre.

Em relação ao trimestre anterior, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) aumentou 4,8% (3,0% no trimestre precedente), tendo as casas existentes registado um crescimento dos preços superior ao das novas, com variações de 5,3% e 3,7%, respetivamente.

Entre janeiro e março transacionaram-se 41.358 habitações, correspondendo a um crescimento homólogo de 25,0% (variação de 32,5% no trimestre anterior) e a uma redução em cadeia de 8,5%.

Em valor, as transações registadas ascenderam a 9.600 milhões de euros, mais 42,9% do que no mesmo período de 2024.