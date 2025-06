Gustavo Couto lidera primeira candidatura da IL em Angra do Heroísmo

Gustavo Couto, 45 anos, técnico superior de desporto no município de Angra do Heroísmo e atual presidente da mesa do plenário do núcleo territorial dos Açores da IL foi o nome escolhido para encabeçar a primeira lista do partido à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Em declarações à Lusa, o candidato disse que aceitou o convite pela “vontade de fazer parte de um projeto político” e “apresentar alternativas”.

“Vivemos momentos verdadeiramente conturbados no que toca à democracia. Como liberal, considero que faz sentido que existam mais alternativas políticas e, acima de tudo, alternativas que defendam a liberdade democrática e não o seu contrário”, afirmou.

Uma das principais preocupações da candidatura da Iniciativa Liberal é a “quebra demográfica tremenda” no concelho, “que só pode ser justificada pela falta de emprego”.

“Temos poucos jovens e os jovens não são pais, fruto de condições laborais precárias”, alertou Gustavo Couto.

O candidato propõe, por um lado, a “criação de empregabilidade direta” no município, que tem um quadro de pessoal com uma idade média “superior a 50 anos”.

Por outro lado, defende a “criação de condições que deem oportunidade à iniciativa privada para a contratação”.

“É fundamental privilegiarmos estruturas que tragam emprego de valor acrescentado porque, se for para continuarmos a apostar em empregos cuja remuneração está assente no salário mínimo, isso não gera futuro nem a quem quer vir para cá trabalhar, nem ao município”, frisou.

O candidato assumiu também como prioridade a retoma da liderança de Angra do Heroísmo no contexto regional.

“Historicamente, Angra sempre foi líder e uma linha orientadora das vontades dos Açores. Fruto de uma perspetiva cada vez mais voltada para si próprio em cada um dos municípios, penso que Angra acabou por perder essa capacidade de liderança”, apontou.

“Acho que Angra tem de encetar parcerias com outros municípios e com outras entidades por forma a que todos sejamos mais fortes”, acrescentou.

Na estreia da IL à Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e de Gustavo Couto como cabeça de lista, o candidato considerou que a eleição de um vereador seria “um excelente resultado”, mas que será mais realista apontar para a eleição de um deputado à Assembleia Municipal.

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é gerida pelo PS desde 1997. Em 2021, os socialistas elegeram quatro mandatos e a coligação PSD/CDS-PP/PPM três.

O atual presidente do município, Álamo Meneses, cumpre o terceiro e último mandato e o PS já anunciou como primeira candidata a atual vereadora Fátima Amorim.

Com 33.767 habitantes, segundo os Censos de 2021, Angra do Heroísmo é a segunda cidade mais populosa dos Açores, a seguir a Ponta Delgada, com 67.253.

AS eleições autárquicas devem realizar-se em setembro ou outubro.