Indústria e retalho apontados setores com maior potencial de crescimento

A BRP identificou, em parceria com a Informa D&B, 396 empresas privadas de controlo de capital nacional com elevado potencial para impulsionar o crescimento económico de Portugal.

Estas empresas, designadas como ‘Empresas Adolescentes e Jovens Adultas’, faturam entre 30 e 150 milhões de euros e representam cerca de 22 mil milhões de euros de volume de negócios, cerca de 8% do produto interno bruto (PIB), criando 94 mil empregos e gerando 4,6 mil milhões de euros em exportações.

Entre 2019 e 2023, 63 das 396 empresas identificadas pelo BRP apresentaram um potencial de crescimento com uma taxa de variação média do volume de negócios (CAGR) superior a 20%, “podendo liderar a próxima geração de grandes empresas portuguesas”.

As indústrias, os grossistas e o retalho concentram a maioria destas empresas, com destaque para a indústria e para o alimentar, seguidos pela construção.

Geograficamente, há uma forte concentração no litoral, com maior número em Lisboa, com 98 empresas, seguindo-se o Porto com 75, Braga com 48 e Aveiro com 41.

Os dados mostram ainda que estas empresas estão presentes em praticamente todos os distritos do país, incluindo regiões do interior, os Açores e a Madeira.

“Num país pequeno como Portugal, ganhar escala é um dos grandes desafios que se colocam às empresas, nesta análise, recorremos a critérios e indicadores que nos permitiram identificar as organizações mais produtivas, competitivas e inovadoras e consequentemente, mais capazes de atrair investimento”, disse a diretora-geral da Informa D&B, Teresa Cardoso de Menezes.

De acordo com o documento, o tecido empresarial português é composto quase na totalidade por microempresas e por pequenas e médias empresas (PME), além disso, são muito poucas as que conseguem fazer crescer de forma consistente o volume de negócios ou subir de escalão de dimensão. Apenas 3,4% subiram de escalão entre 2019 e 2023, 6,8% cresceram durante 5 anos consecutivos e apenas 1,3% cresceram durante 10 anos.

“Portugal precisa de mais empresas de grande dimensão, apoiar PME com elevado potencial é essencial para aumentar a produtividade, a riqueza e os salários” afirmou o presidente do BRP, Carlos Moreira da Silva.

A Associação BRP é composta por 43 líderes de empresas e grupos empresariais de diferentes setores, geografias e fases de desenvolvimento, em conjunto, acumulam receitas globais de 124 mil milhões de euros, 59 mil milhões a nível nacional, empregam 424 mil pessoas e 218 mil em Portugal.