Pedido dos EUA para estacionar 12 aviões reabastecedores nas Lajes seguiu “procedimento habitual”

Na sexta-feira, a Lusa tinha constatado que estavam na Base das Lajes, nos Açores, 12 aviões reabastecedores da Força Aérea norte-americana, mas fontes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (EUA) não quiseram comentar se a presença destas aeronaves estava relacionada com a situação no Médio Oriente.

Esta presença levou a pedidos de esclarecimentos ao Governo por parte de vários partidos, nomeadamente PS, Bloco de Esquerda, PCP e Livre.

Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional veio hoje à noite confirmar a presença dos aparelhos aéreos, indicando que "no passado dia 18 de junho, [quarta-feira] os EUA solicitaram, através de nota diplomática, autorização para 12 aviões reabastecedores utilizarem a Base das Lajes, a qual foi concedida".

"Nessa notificação, é referido que a missão das aeronaves é apoiar a Força Naval norte-americana no Atlântico", acrescenta o ministério na mesma nota informativa.

A tutela liderada por Nuno Melo assegura que "este é um procedimento habitual" e sublinha que "ao abrigo do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os EUA a utilização da Base das Lajes para o estacionamento ou trânsito de aviões militares está sujeito a autorização prévia do Estado português" e que o país "concede autorizações específicas, trimestrais ou permanentes de sobrevoo e aterragem, não apenas aos EUA, mas a muito outros países".

Com base nestas autorizações, "o estacionamento de aeronaves militares é normalmente notificado com 72 horas de antecedência ou com antecedência mais curta, devido à imprevisibilidade de algumas missões", explica o ministério.

O Ministério da Defesa Nacional refere ainda que os aviões que se encontram nos Açores são "aviões de reabastecimento aéreo", não se tratando de meios aéreos ofensivos.

O Governo esclarece ainda que "não passam meios de combate norte-americanos pela Base das Lajes há mais de um mês" e que para além deste pedido, emitido, "pelas vias regulares e adequadas, não houve mais nenhum contacto por parte das autoridades dos EUA".